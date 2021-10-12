Üye Girişi
İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı - Son Dakika

İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı

12.10.2021 15:12

ABD'nin Colorado eyaletinde 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyiğin yerinin tespit edilerek kurtarıldığı duyuruldu.

ABD'nin Colorado eyaletinde 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyiğin yerinin tespit edilerek kurtarıldığı duyuruldu.

ABD'de Colorado Parkları ve Yaban Hayatı (CPW) yetkilileri, 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan bir geyiğin nihayet bulunduğunu ve lastikten kurtarıldığını açıkladı. Kurtarma çalışmasında ilk önce geyiğin boynundaki lastik kesilmeye çalışıldı, ancak içindeki çelikten dolayı bu yöntem mümkün olmadı. Boynuzlarının kesilmesine karar verilen geyik, uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi ve lastikten kurtarıldı. Görevliler, lastiğin içinin kirle dolu olduğunu ve hayvan için ağırlık oluşturduğunu belirtti. Kurtarmaya katılan Scott Murdoch, "Çıkarmak çok zordu" diyerek sadece geyiğin boynunda küçük bir yara ile tüy kaybı olduğunu ifade etti. Murdoch, geyiğin "şaşırtıcı derecede iyi" durumda olduğunu söyledi.

Kurtarma işlemi, görevlilerin 1 hafta içinde yaptıkları 4. deneme oldu. Geyiği sakinleştirmeye yönelik önceki girişimler, vahşi yaşam görevlilerinin yeterince yanına yaklaşamaması ve diğer geyiklerin yakınlarda olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

2019 YILINDA FARK EDİLDİ

Yaban hayatı görevlileri, boynunda lastik olan geyiği ilk olarak Temmuz 2019'da yaban keçisine yönelik nüfus araştırması yaparken fark etti. 270 kilogram ağırlığındaki geyiğin daha sonra Park County ile Jefferson County arasında birkaç kez dolaşırken görüldüğü, ancak kış aylarında uzun süre ortadan kaybolduğu ifade edildi. Lastiğin geyiğin boynuna nasıl geçtiği ise bilinmiyor.

-İHA-

İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı
İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı
İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı
İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Uyuşturucu, Colorado, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor 15:05 Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor Dünyada sadece Türkiye'de üretilen 14:58 Dünyada sadece Türkiye'de üretilen "Elazığ vişne" mermerine yurt dışından yoğun ilgi Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı 14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı 14:28 Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı Burak Elmas'tan 14:17 Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor 13:53 Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı 13:44 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı 13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı

Son Dakika Haberleri
15:04 Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor
15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor
14:45 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı
14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
14:26 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor
14:16 Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz
14:09 Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası
13:43 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı
13:36 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı! Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı!         
15:12
Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor         
15:02
Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı         
14:46
Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı         
14:37
Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor         
14:27
Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası         
14:09
Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı         
13:47
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi         
12:38
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, diziyle aynı kullanıcı ismini taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, diziyle aynı kullanıcı ismini taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı         
10:22
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 15:17:29. #1.13#
SON DAKİKA: İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement