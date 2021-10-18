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ilk Türk bilim insanı, anısına Tirilye'de "Bilim Buluşması" gerçekleşti - Son Dakika

ilk Türk bilim insanı, anısına Tirilye'de "Bilim Buluşması" gerçekleşti

18.10.2021 11:15
ilk Türk bilim insanı, anısına Tirilye'de

Mudanya Belediyesi, NASA'nın ilk Türk mühendisi İsmail Akbay anısına Tirilye'de Bilim Buluşması düzenledi.

Trilye Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü ile birlikte düzenlenen etkinlik, Taş Mektep'te "Kırılmayan Yumurta" çocuk atölyesi ile başladı. Program,s Tirilye Kültür Merkezi'nde Bursa Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Vardar'ın "Astrolojiden Ufolojiye Gökbilimsel Yanıtlar" konulu söyleşisi ile devam etti. Türkiye'nin tek Leonardo da Vinci uzmanı Dr. Mustafa Tolay ise Leonardo da Vinci'nin buluşları, mühendislik ve optik çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Leonardo da Vinci'nin insanlık tarihinde çok önemli değişimlere neden olmuş, sanat, bilim ve düşünce insanı olduğunu kaydeden Tolay, "Vinci, sadece batı medeniyeti için değil,insanlık için eşsiz dahilerden bir tanesidir. Rönesans hümanizma, aydınlanma gibi terimlerin insanlığa kazandırılmasına sebep olan kişilerden biri olarak Leonardo da Vinci sahip olduğu yeteneklerle gerek resim sanatına, gerek bilime, mühendisliğe ve gerekse düşün dünyamıza birçok yenilikler kazandırmıştır. Leonardo'nun yöntem anlayışı belirli bir dünya anlayışına, insanın evrendeki yeriyle ilgili yeni bir görüşe yol açar. Aynı zamanda düşün dünyamıza ışık tutmuştur. Milona'da kurmuş olduğu Academia Leonardini Vinci isimli akademide felsefi konuların tartışılmasını sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür etti.

Yumurta, Mudanya, Turizm, Mektep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ilk Türk bilim insanı, anısına Tirilye'de 'Bilim Buluşması' gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ilk Türk bilim insanı, anısına Tirilye'de "Bilim Buluşması" gerçekleşti - Son Dakika
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