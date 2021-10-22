İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 124 bin 928'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 64 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1477'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 844 bin 589'a yükseldiği ülkede, 165 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 124 bin 928'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 422 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 50 milyon 373 bin 488 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 28 milyon 291 bin 777 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 78 milyon 665 bin 265 doz aşı uygulandı.