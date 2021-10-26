Üye Girişi
İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - Son Dakika

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı

26.10.2021 09:29

Elektrikli yatay bisikletle dünya turuna çıkan Fransız mühendis, Türkiye'yi dolaştıktan sonra Orta Doğu ve Afrika'yı gezecek.

Elektrikli yatay bisikletle dünya turuna çıkan Fransız mühendis, Türkiye'yi dolaştıktan sonra Orta Doğu ve Afrika'yı gezecek.

Kino Yves (36) bisikletle seyahat etme tutkusu nedeniyle 3 ay önce işinden istifa ederek Avrupa'yı dolaşmaya başladı.

Rotası kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nı geçerek Türkiye'ye gelen Yves pedal çevirmeyi sürdürüyor.

AA muhabirine bisikletle seyahat etmenin yaşam biçimi olduğunu söyleyen Yves, işinden istifa ederek uzun bir yolculuğa başladığını anlattı. Yves, daha önce Ege kıyılarını gezdiği Türkiye'de 3 ay kalmayı planladığını ifade etti.

Dünya turundaki ilk hedefinin Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a ulaşmak olduğunu dile getiren Yves, şunları kaydetti:

"Daha önceden işim dolayısıyla uzun zamanlı seyahatler edemiyordum. Seyahat etmeyi çok sevdiğim için ilginç elektrikli bisikletimle farklı bir seyahate çıkmaya karar verdim. Avrupa'dan başladığım yolculuğumda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'yı gezmek istiyorum. Bu arada sosyal medya üzerinden de seyahatlerimi paylaşıyorum. Türkiye'de yaklaşık 3 ay kalmayı planlıyorum. Ülkeye Edirne sınırında giriş yaptım. Buradan ilk önce İstanbul'a gideceğim, ardından Konya'da mola vereceğim. Gaziantep'e gittikten sonra hangi yoldan devam etme kararını orada vereceğim. Hedefim Mısır üzerinden Afrika'ya geçmek ve oradan Cape Town'a kadar uzun bir seyahat yapmak."

Seyahati için gerekli tüm ekipmanları bisikletinde taşıdığını da anlatan Yves, "Bisikletimde gerekli tüm malzemeler var. Akşamları bazen çadırımda bazı zamanda otel ya da dinlenme tesislerinde konaklıyorum. Bisikletim benim için oldukça konforlu." diye konuştu.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı
İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı
İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı
İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı
İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı

Orta Doğu, Türkiye, Afrika, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine 09:50 Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı 09:44 İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı 09:41 Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi 09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı 09:02 Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı 00:23 Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü 23:17 Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız 20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Son Dakika Haberleri
09:43 İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı
09:40 Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı
09:32 Park halindeki otomobil önce yandı, sonra patladı! O anlar anbean kamerada
09:18 Korkunç kazada kontrolden çıkan kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
09:14 ABD, Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks yatı Queen Anne'i satışa çıkarılıyor
09:10 Nesrin Cavadzade'nin yorumu güldürdü! Sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına: Hesabın mı hacklendi?
09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi
09:04 Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık
09:01 Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı
08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak
Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi         
09:55
Kıskanç kadının yaptıkları bardağı taşırdı! Takip edildiğini öğrenen koca boşanma davası açtı Kıskanç kadının yaptıkları bardağı taşırdı! Takip edildiğini öğrenen koca boşanma davası açtı         
09:49
Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor         
09:41
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık         
09:04
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun         
00:09
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var         
19:52
İlk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü Antalya'da kıyıya vurdu İlk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü Antalya'da kıyıya vurdu         
19:47
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 10:00:12. #1.13#
SON DAKİKA: İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement