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İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi - Son Dakika

İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi

05.10.2021 07:15
İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi, System.String[]

Güngören'de demir korkuluklara çarpan servis minibüsü tramvay yoluna devrildi.

Güngören'de demir korkuluklara çarpan servis minibüsü tramvay yoluna devrildi.

Abdi İpekçi Caddesi Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki 34 LGB 776 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs tramvay yoluna devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, Bağcılar- Kabataş tramvay seferleri bir süre Güngören İstasyonu'ndan yapıldı.

Minibüsün çekilmesinin ardından tramvay ve yol trafiğe açıldı.

İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi
İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi
İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi
İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi

Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi - Son Dakika


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