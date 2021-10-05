İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi - Son Dakika

Minibüsün çekilmesinin ardından tramvay ve yol trafiğe açıldı.

Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, Bağcılar- Kabataş tramvay seferleri bir süre Güngören İstasyonu'ndan yapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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