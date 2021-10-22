İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

14.30

10.00-14.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Afrika Ekonomi İş Formu kapsamında Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu Paneli'ne katılacak. Erdoğan, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "İşim Var, Okula Gidiyorum Programı" ve 'El Sanatları Sergisi Programları'na katılacak.

10: 00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenecek Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısına Katılacak.