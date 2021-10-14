Üye Girişi
Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi - Son Dakika

Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi

14.10.2021 07:32
Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi

Japonya'da ay sonunda düzenlenecek olağan genel seçimler kapsamında Temsilciler Meclisi (Şuugiin) feshedildi.

Japonya'da ay sonunda düzenlenecek olağan genel seçimler kapsamında Temsilciler Meclisi (Şuugiin) feshedildi.

Başbakan Kişida Fumio, olağan milletvekili genel seçimleri çerçevesinde Şuugiin'i feshetme kararı aldı.

Kyodo ajansına göre, kampanya dönemi 19 Ekim'de başlatılacak seçimler, ülke genelinde 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Şuugiin milletvekillerinin 4 yıllık resmi görev süreleri 21 Ekim'de doluyordu. Bu kararla parlamento bir hafta erken feshedilmiş oldu.

En kısa kampanya süreci

Kişida, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito hakimiyetindeki Şuugiin'de 4 Ekim'de başbakan seçilmiş ve kabinesini kurmuştu.

Kamu yayıncısı NHK bu süreyi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir başbakanın göreve gelmesi ve Şuugiin'in feshedilmesi arasındaki en kısa süre olduğunu bildirdi.

Öte yandan savaş sonrası Japonya'da ilk kez bir seçimin, Şuugiin milletvekillerinin görev sürelerinin aşılması sonrası düzenleneceği kaydedildi.

En son seçimler

Bu arada, Meclisin feshi ve 31 Ekim'deki olağan genel seçimler arasındaki sürenin kısalığı sebebiyle kampanya döneminin sert geçeceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Şuugiin'de bulunan 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçiliyor.

En son Ekim 2017'deki seçimlerde LDP ve partneri Komeito koltukların 310'unu kazanmıştı.

Temsilciler Meclisi, Milletvekili, Başbakan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor 12:20 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor 12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek 12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi 12:01 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi 11:29 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek

Son Dakika Haberleri
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
Herkes kullanabilecek! İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi geliyor Herkes kullanabilecek! İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi geliyor         
12:30
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:34:36. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement