KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerinden birinde çalışma izni olmadığı, diğer takside ise aykırı yazı yapıştırma tespit edildi. İki sürücüye toplam bin 483 lira para cezası uygulandı.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde çok sayıda polis ekibinin katılımıyla taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Seyir halinde olan taksiciler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında durdurulan 34 TDE 30 plakalı taksi sürücüsüne çalışma izni olmadığı, 34 TJZ 68 plakalı taksi sürücüsüne ise aykırı yazı yapıştırmaktan toplamda bin 483 lira para cezası uygulandı. Çalışma izni olmayan sürücünün kullandığı taksi çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na götürüldü.