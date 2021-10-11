Kahramanmaraş'tan kısa kısa - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri etkinliği kapsamında ziyaretçiler kentin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında ziyaretçiler, Onikişubat ilçesinin Çokran Mahallesi'nde yer alan Bük Deresi'nin kenarında bulunan 12 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.

Mavi ve yeşili buluşturan dereye gelen ziyaretçilerin bölgede fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar geçirdi.

Büyükşehirde yol yapım ve yenileme çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Afşin ilçesinin Nadir ve Altaş mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 3,5 kilometrelik grup yolunun yenilendi.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında tarımsal üretimin yaygın olarak yapıldığı iki mahalleden Elbistan ilçesine ulaşımın 10 kilometre kısaldığı belirtildi.

Nadir Mahallesi Muhtarı Yunus Kalaycı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nden sosyal tesis

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Bertiz Bölgesi Yenipınar Mahallesi'ne sosyal tesis yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu'nun sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaç duyduğu tesisleri kazandırma adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tesisin bölgeye hitap edecek kapasitede planlandığını belirten Okay, tesisin bölge ve mahalle halkı adına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.