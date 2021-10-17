Kapanan hastaneden hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de kapalı olan özel hastaneden hırsızlık yapan Hasan K. (40), suçüstü yakalandı.

Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Oğuz Caddesi'nde, bölge halkı, bir kişinin, 3 yıldır kapalı olan özel hastanedeki alüminyum ve bakır eşyaları söktüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polisleri karşısında görünce, çaldığı malzemelerle kaçmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı'nda durdurulan hırsızlık şüphelisi Hasan K., polis tarafından yakalandı. Hırsızlık yapmadığını söyleyen Hasan K., polisin 'bu malzemeler ne peki?' sorusuna gülerek karşılık verdi. Devlet Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen Hasan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, hastanede defalarca hırsızlık olayları yaşandığı da ifade edildi.