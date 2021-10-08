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Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar - Son Dakika

Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar

08.10.2021 11:28

Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar Biri yağ kutusuna, diğeri ise demir bariyerlere başını sıkıştırdı Karabük'te başı bitkisel bir yağ kutusuna sıkışmış yavru köpek, kendisini fark eden kadın sürücü tarafından kurtarılırken, başı demir bariyerlere...

Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar

Biri yağ kutusuna, diğeri ise demir bariyerlere başını sıkıştırdı

KARABÜK - Karabük'te başı bitkisel bir yağ kutusuna sıkışmış yavru köpek, kendisini fark eden kadın sürücü tarafından kurtarılırken, başı demir bariyerlere sıkışan karacayı ise orman muhafaza memuru kurtardı.

Safranbolu ilçesinde kreş sahibi Gülsüm Çavuşoğlu (30), Karabük - Eskipazar karayolu Ankara yönüne seyir halindeyken Çayköy mevkiinde yol ortasında başı bitkisel bir yağ kutusuna sıkışmış olan yavru köpeği fark etti. Aracından inen Çavuşoğlu, yol kenarında dikkatli bir şekilde davranarak köpeğin başını sıkıştığı kutudan çekerek kurtardı. 'İşte bu' diyerek sevinen Çavuşoğlu, daha sonra aracından aldığı mamayla yavru köpeği besledi. Tüm yaşananlar ise Çavuşoğlu'nun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gülsüm Çavuşoğlu, "Köpeği yol ortasında sağa sola savrulurken, gördüm. Ben geçtim ama gözleri görmediği için sağa sola gitmeye devam ediyordu. İçim el vermediği için dönme gereği duydum. Köpeği kenara çekerek dikkatli bir şekilde başındakini çıkarmaya çalıştım ve çıkardım. Çok açtı, kaburgaları görülüyordu. Tamamen tesadüf olan bagajımdaki mamayı alıp onu besledim. Geri dönüş yolumda olsaydı kesin buraya gelmişti ama giderken olduğu için şimdi orada. Aslında bir bağ kuruldu aramızda. Ziyaretine gitmeyi düşünüyorum en kısa zamanda." dedi.

Başı demir bariyere sıkışan karacayı kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesini Eflani ilçesine bağlayan yolun Kırıklar mevkiinde ise göreve giden orman muhafaza memuru, yol kenarındaki demir bariyerlere başı sıkışan karacayı gördü. Orman muhafaza memuru, karacanın başını sıkıştığı yerden kurtardı. Karaca bir süre sonra ayağa kalkıp ormanlık alana koşarak gözlerden kayboldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar
Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar
Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar
Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar

Safranbolu, Eskipazar, Karabük, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar - Son Dakika
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