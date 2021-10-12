Karaburun Belediyesi Spor Kulübü'nden iddialı merhaba! - Son Dakika

Belediye Meclisi'nde alınan kararla adı "Karaburun Belediyesi Spor Kulübü Derneği" olarak tescillenen kulüp bünyesinde ilk aşamada Voleybol, Basketbol, Yelken ve Jimnastik branşlarında kurslar açılacak.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçedeki gençlerin özellikle kış aylarında sosyal aktivite sorunu yaşadıklarını belirterek, Belediyeye gelen yoğun talepler sonucunda spor aktivitelerini Spor Kulübü çatısı altında toplama kararı aldıklarını söyledi.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarında sporun çok kritik işlev yüklendiğini anımsatan Erdoğan, amaçlarının ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazanan sporcular yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

// YELKEN SPORU İLE İDDİALI BAŞLANGIÇ

Başkan Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ulu Önderimizin işaret ettiği gibi zeki, çevik ve ahlâklı sporcular yetiştirmek amacıyla, kısıtlı olanaklarımızı seferber ederek Karaburun Belediyesi Spor Kulübü Derneği'ni hayata geçirmiş bulunuyoruz.Kulübümüz ilk olarak faaliyetlerine Yelken branşı ile başlayacak. Geçtiğimiz aylarda baştan aşağıya yenilediğimiz Kuyucak sahilimizde Yelken sporu içinde özel bir altyapı oluşturmuştuk. Kulübümüz bu altyapıyı kullanarak çocuklarımız başta olmak üzere yelken spora ilgi duyan gençlerimizin adresi olacak. Hemen sonrasında ise Voleybol, Basketbol ve Jimnastik branşlarında kurslar açmaya başlayacağız. A Milli Kadın Voleybol takımımızın geçen ay Avrupa üçüncüsü olarak kaydettiği büyük başarının, özellikle genç kızlarımızda voleybola olan ilgiyi artırdığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Spor Kulübümüzün, pandemi yüzünden kış aylarında nüfusu artan ilçemizin sosyal yaşamına renk katacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımızı internet sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan hemşehrilerimizle paylaşacağız."