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Karadeniz fıkrası gibi köprü yeni bir sele davetiye çıkartıyor - Son Dakika

Karadeniz fıkrası gibi köprü yeni bir sele davetiye çıkartıyor

05.10.2021 14:45

Karadeniz fıkrası gibi köprü yeni bir sele davetiye çıkartıyor 2012 yılında taşması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine yol açan ırmaktaki 'ters kemeri' andıran köprü ve büyüyen ağaçlar yeni bir sel riski oluşturuyor Samsun'da 2012 yılında yaşanan sel felaketinde 12 kişinin...

Karadeniz fıkrası gibi köprü yeni bir sele davetiye çıkartıyor

2012 yılında taşması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine yol açan ırmaktaki 'ters kemeri' andıran köprü ve büyüyen ağaçlar yeni bir sel riski oluşturuyor

SAMSUN - Samsun'da 2012 yılında yaşanan sel felaketinde 12 kişinin ölümüne yol açan Mert Irmağı üzerindeki 'Karadeniz fıkralarına' konu olacak yaya köprüsü ile büyüyen ağaçlar yeni bir sele davetiye çıkartıyor.

İlkadım'ın Derebahçe Mahallesi ile Canik'in Yeşilova Mahallesi'ni birbirine bağlayan Mert Irmağı üzerindeki yaya köprüsü, ilginç mimarisi ile hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor.

'Ters kemeri' andırıyor

Mahalle sakinlerinin verdiği bilgiye göre yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen köprü, yolun yaklaşık 4 metre aşağısında bulunuyor. 'Ters kemeri' andıran köprü, yayalara hizmet veriyor. Derebahçe Mahallesi sakinleri, muhtemel bir sel felaketinden önce kotu düşük olan köprünün yerine yüksek kemerli bir köprü yapılmasını istiyor.

"Köprüyü ırmağın içine doğru derin yaptılar"

Köprünün yanlış yapıldığını ifade eden mahalle sakini Şevket Çelen, "Bu köprüyü ırmağın içine doğru derin yaptılar. Burası sel geldiği zaman tıkanıyor. Biriken sular ve pislik Samsun'un içine doğru akıyor. Bu köprünün kalkması için de birçok kez müracaat da ettik. Bu köprünün yıkılıp yeniden yapılması lazım. Alçak olan bu köprünün yerine daha yüksek kemerli köprü yapılması gerekir. 20 seneyi aşkın süredir köprü burada duruyor. Daha önceki sellerde de yıkılma tehlikesi geçirdi. 10 yıl önce yaşanan büyük selde korkuluklar hep yıkıldı. Ayrıca ırmağın içinde sebze de yetiştiriyorlar. Sel geldiği zaman olduğu gibi her taraf berbat olup gidecek. Dere kenarına sebze ekmek de sıkıntı ama vatandaşa bir şey diyemiyorsunuz" dedi.

"Aşırı yağışlarda köprü tehlike oluşturuyor"

Söz konusu köprünün aşırı yağışlarda sel riski taşıdığını dile getiren mahalle sakini Aynur Coşar, "Köprümüz, şu anda güzel ama ani bir sel ve su baskını durumunda yüksek bir köprü daha iyi olur. Aşırı yağmurlarda köprü tehlikeli oluşturuyor. Çünkü sular köprünün üstünden geçiyor ve üstünde o an geçen bir insan olsa alıp götürebilir. Bazen ağaçlar da köprünün üstünden geçebiliyor. Daha yüksek bir köprü olursa daha sağlam olur diye düşünüyorum. Bazı yaşlılar pandemide dışarı çıkamadıkları için dere kenarına sebze ekiyor. Bu sebzeler pis bir yerde yetiştiği için yemek için de uygun değil. Dere içerisinde tarla hoş olmuyor. Vatandaşlar hobi olarak bunları yetiştiriyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Olası bir sel felaketinde durum yine aynı olur"

Geçmişte yaşanan sel felaketinin bir kez daha yaşanmaması için yetkililerden talepte bulunan Adem Aydın, "Sel olduğu zaman köprü alçak olduğundan ağaçlar gideri kapattı ve su taşkınına neden oldu. Bir daha sel olursa yine aynısı olur. Vatandaşlar olarak derenin temizlenmesini istiyoruz. Irmak devamlı temizlenmiş olsa, afetlerde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Su birikmeden akar, gider" şeklinde konuştu.

"Bu köprü yerine kemerli yüksek köprü istiyoruz"

Yüksek kemerli bir köprü istediklerinin altını çizen mahalle sakini Mehmet Ali Terzi, "Bu köprü zamanında yanlış yapılmış. Normalde bu köprünün yukarıdan kemerli olması lazım. Böyle aşağıya doğru olmaması gerekiyor. Köprünün kanal yatağından değil, üzerinden olması doğrudur. Herhangi bir selde yukarıdan gelen çalı, çırpı köprünün gözeneklerini kapıyor. Ondan sonra da biriken su yanlardan yola taşıyor. Ayrıca bu derenin yatağında sebze yetiştirmek de yanlış. Burası sebze bahçesi değil. Irmak yatağında sebze yetiştirilmez. Ama bazı vatandaşlar sebze yetiştiriyor. Yetkililerden isteğimiz; bu köprü yerine yukarıdan kemerli bir köprü yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yolun bir hayli altında bulunan köprünün yanı sıra yine aynı köprü civarındaki dere yatağındabazı vatandaşların sebze yetiştirmesi de dikkat çekiyor. Dere yatağında çok sayıda ağaç da bulunuyor.

12 kişi hayatını kaybetmişti

4 Temmuz 2012 tarihinde 3 saatte metrekareye 115 kilogram yağmur düşmüş, İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı taşmış, yaşanan sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Karadeniz fıkrası gibi köprü yeni bir sele davetiye çıkartıyor
Karadeniz fıkrası gibi köprü yeni bir sele davetiye çıkartıyor
Karadeniz fıkrası gibi köprü yeni bir sele davetiye çıkartıyor
Karadeniz fıkrası gibi köprü yeni bir sele davetiye çıkartıyor

Karadeniz, İlkadım, Samsun, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz fıkrası gibi köprü yeni bir sele davetiye çıkartıyor - Son Dakika


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