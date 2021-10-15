Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi