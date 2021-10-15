Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 4,73 gram esrar, 65,47 gram kenevir tohumu, 1,56 gram bonzai, 6,02 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika