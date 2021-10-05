Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 7 Ekim'de ilçede kan bağışı kampanyası düzenleneceğini bildirdi.

Saygılı, AA muhabirine, kan bağışının önemine dikkati çekti.

Güvenli ve düzenli kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla 7 Ekim Perşembe günü ilçede kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini belirten Saygılı, "Bağışlanan bir ünite kan dahi kana ihtiyacı olan hastanın hayatta kalmasına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle kan vermeye sağlık durumu uygun olan vatandaşlarımızın Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'ne konuşlandırılacak Türk Kızılay kan bağışı otobüsüne bağışta bulunmalarını istiyorum." dedi.

Saygılı, kampanyanın Samsun Valiliği himayesinde "Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası kapsamında düzenleneceğini kaydetti.

Kavak'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Ziyarette hafta dolayısıyla düzenleyecekleri programlar hakkında bilgi veren Belen, her yıl farklı bir tema çerçevesinde kutlanan haftanın bu yılki temasının "din görevlileri ve vefa" olduğunu söyledi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı da Belen'e teşekkür etti.

Camilerin kendini ziyaret edenleri hep kucaklayan ve kendine yöneleni asla dışında bırakmayan bir yuva olduğunu vurgulayan Saygılı, "Kadınıyla, çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla toplumun bütün kesimlerinin bu yuvada huzur bulduğu aşikardır. İlçemizde görev yapan din görevlilerimiz, 'Bu benim vazifem değildir' demeden gerek vefa grupları olsun gerekse pandemi sürecinin başlangıcından itibaren kararlılık ve hassasiyetle sürdürülen tüm çalışmalarda görev aldı. Verdiğiniz hizmet ve desteklerden ötürü sizlerin nezdinde bütün din görevlilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.