Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti - Son Dakika

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Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayalık alana düşerek ağır yaralanan paraşütçü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Çamyurdu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Ali Dağı Paraşüt Alanı'ndan paraşütü ile inen H.K., evlerin bulunduğu kayalık alana düştü. Paraşütçü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

H.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.