Yorgan altından, mutfak dolabından ve kömürlükten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Yorgan altından, mutfak dolabından ve kömürlükten uyuşturucu çıktı

- Kayseri'de narkotik ekipleri ilçelerde de operasyonlara devam ediyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alınırken, ekipleri yaptığı arama yorgan altında, mutfak dolabında ve kömürlükte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde ikamet eden yabancı uyruklu şahısların evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyonda düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Yapılan aramada satışa hazır fişekler halinde ve ayrı poşet de toplu olarak toplam 241 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi,1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve suç unsurları ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.