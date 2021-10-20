Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle muhtarlarının ardından kırsal mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, bütün muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Özellikle kırsaldan şehre göçü önleyip, şehirden kırsala göçün olması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Çiftçilerimiz ve gençlerimizin tarımsal üretime özendirmek için yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ise Kocasinan Belediyesinin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Talas'ta iş yerlerinde sigara denetimi

Talas Kaymakamlığınca oluşturulan komisyon, ilçede sigara ve nargile yasağına uymayan iş yerlerini denetledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Talas Belediyesi zabıta ekipleri birlikte denetim yaptı.

111 iş yerinde yapılan denetimlerde, 37 iş yerinde kapalı alanda sigara, 2 iş yerinde nargile içildiği tespit edildi. İş yerlerindeki 36 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimlerde ruhsatsız olduğu belirlenen 3 iş yerine de gerekli işlemler yapıldı.