Üye Girişi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Orta Asya'daki küresel ısınma hızına dikkati çekti - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Orta Asya'daki küresel ısınma hızına dikkati çekti

13.10.2021 18:38
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Orta Asya'daki küresel ısınma hızına dikkati çekti

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, küresel ısınmanın Orta Asya'daki hızının endişe verici olduğunu ve bu alanda acil harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, küresel ısınmanın Orta Asya'daki hızının endişe verici olduğunu ve bu alanda acil harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Tokayev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Kazakistan'ın Paris Anlaşması ve karbon nötr hedefine ulaşma adımları" konulu uluslararası konferansta konuştu.

Son dönemde önemli iklim politikası kararları aldıklarını kaydeden Tokayev, dünya genelinde iklim değişikliğinde istikrarı sağlamak için geri dönüşü olmayan çizginin henüz geçilmediğini söyledi.

Kazakistan'ın 2060'a kadar karbon nötrlüğüne ulaşma taahhüttü verdiğini hatırlatan Tokayev, "Enerji, istihdam ve bütçe geliri açısından doğal kaynaklara önemli ölçüde bağımlı olmasına rağmen Kazakistan, bu yüzyılın ortalarına doğru karbon nötrlüğüne ulaşacağını ilan eden sayılı ülkelerden biri." dedi.

Küresel ısınmanın Orta Asya'daki hızının endişe verici olduğuna dikkati çeken Tokayev, "Bu durum acil eylem gerektiriyor. Özellikle bölgede su ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın, dünyanın en büyük 10 buğday ihracatçısından biri olduğuna işaret eden Tokayev, şöyle devam etti:

"Her yıl 7 milyon ton buğday ve un ihracatı gerçekleştiriyoruz. Olumsuz senaryoya göre 2030'a doğru ülkemizin en büyük buğday ambarına sahip 7 kentinde yüzde 40'a kadar üretimde düşüş gerçekleşebilir. Kazakistan'ın bölgenin tek buğday ihracatçısı olduğu düşünüldüğünde bu durum kaçınılmaz bir şekilde tüm Orta Asya'nın gıda güvenliğini tehdit edecektir. Bu, iklim değişikliğiyle ortak mücadele etmemiz gerektiğinin basit ve pratik bir örneğidir."

Tokayev, 2025'te ülkenin en kirli 10 kentinde gaz ve diğer alternatif enerji kaynaklarına geçileceğini dile getirdi.

Ülke topraklarının sadece yüzde 11'nin ağaçlandırıldığını aktaran Tokayev, gelecek 5 yılda 2 milyardan fazla ağaç dikileceğini bildirdi.

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Orta Asya'daki küresel ısınma hızına dikkati çekti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam 18:14 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam Bacanak cinayetinde baba ve oğuldan ifadeleri kafa karıştırdı! Birbirlerini suçladılar 18:10 Bacanak cinayetinde baba ve oğuldan ifadeleri kafa karıştırdı! Birbirlerini suçladılar Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı 18:05 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü 17:55 Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı 17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı 16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu

Son Dakika Haberleri
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
18:06
Rus ve İngiliz turistler Rus ve İngiliz turistler "kız arkadaşa bakma" tekme, tokat kavga etti         
17:57
Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim         
17:35
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 18:43:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Orta Asya'daki küresel ısınma hızına dikkati çekti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement