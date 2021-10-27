Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti.

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