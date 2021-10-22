Kilis'te genel güvenliği tehlikeye sokan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te farkı zamanlarda meydana gelen 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' olaylarının failleri olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen olayların faillerinin tespiti ve yakalanabilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kentte farklı tarihlerde meydana gelen 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' olaylarının failleri olduğu tespit edilen şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında eş zamanlı yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız av tüfeği, 68 av tüfeği fişeği, 15 tabanca fişeği, 1 çelik yelek, 1 telsiz, 1 kılıç, 1 kumar makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K, B.D.K, A.K, B.B, M.A, C.A, A.A. ve R.Y. hakkında adli işlem yapıldı.