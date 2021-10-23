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Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor - Son Dakika

Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor

23.10.2021 11:45
Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su kaynaklarının azalması ve kuraklık nedeniyle çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su kaynaklarının azalması ve kuraklık nedeniyle çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Üsküp beldesinde belediyeye ait salonda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına katıldı.

Aksoy, AA muhabirine, eğitim faaliyetleri ile amaçlarının suyun doğru kullanılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Üç gün süren eğitimlerin bir bölümünün uygulamalı gerçekleştiğini ifade eden Aksoy, kursların tüm köy ve beldelerde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kapalı devre sulama sisteminin önemine değinen Aksoy, şunları belirtti:

"Kapalı devre sistemi ile yüzde 65 sudan tasarruf sağlıyoruz. Kırklareli'de yeni yaptığımız tüm baraj ve göletlerde kapalı sistem sulamayı kullanıyoruz. Çiftçimizin tarlasının başına kadar kapalı sistemle suları götürüyoruz. Çiftçimiz de bu suya belli bir ücret ödeyerek üretime katkı sağlayacak. Her bir ürünün su tüketim ve üretim kısmı farklı oluyor. Çiftçimizin de bu konuda bilgilenmesi gerekiyor biz de eğitimlere ağırlık verdik. Sonbahar ve kış aylarında eğitimlerimize devam edeceğiz. Üreticimiz ürün desenini buna göre değiştirecek."

Kentin birçok yerinde vahşi sulama yapıldığını vurgulayan Aksoy, "Salma sulama yaptığımız iki bölgemiz var. Birisi Kayalı diğeri de Kırklareli barajları. Burada çok ciddi bir vahşi sulama yapılıyor. Su tüketimi çok fazla, biz bunun ekosisteme olan zararlarını anlatıyoruz. Eğer kapalı sisteme geçersek Kırklareli'nde verimi yüzde 50 arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevlileri Doç. Dr. Ülviye Çebi ile Erol Özkan çiftçilere bilgi verdi.

Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor
Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor
Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor
Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor
Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor
Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor
Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor

Mehmet Aksoy, Kırklareli, Üsküp, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde çiftçilere suyun doğru kullanılması için eğitim veriliyor - Son Dakika


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