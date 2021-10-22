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Koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu

22.10.2021 17:33
Koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde bir mobilya imalathanesinde koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir mobilya imalathanesinde koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçede bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A.'nın (14) elindeki havalı zımba makinesi yanlışlıkla sol koluna isabet etti. Koluna giren zımba teli ile yaralanan çocuk, imalathanede bulunanlar tarafından Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Ü.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu
Koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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