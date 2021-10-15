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Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması - Son Dakika

Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması

15.10.2021 20:48

Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması Belediye'nin güvenlik tedbiri almadığı kuyuya düşen kadın hayatını kaybetti Belediyenin çevre düzenlemesi ve dere ıslahı çalışması sırasında kuyuyu açık bıraktığı iddia edildi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 49 yaşındaki...

Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması

Belediye'nin güvenlik tedbiri almadığı kuyuya düşen kadın hayatını kaybetti

Belediyenin çevre düzenlemesi ve dere ıslahı çalışması sırasında kuyuyu açık bıraktığı iddia edildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 49 yaşındaki Ünzüle Uçak'ın karanlıkta düşerek hayatını kaybettiği kuyunun Gazipaşa Belediyesi'nin, çevre düzenlemesi ve dere ıslahı çalışması sırasında açık bıraktığı ve güvenlik önlemleri alınmadığı ileri sürüldü.

Olay dün saat 18.30'da Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesinde meydana geldi. Bahçesini sulamak için sulama kuyusunun başına gelen Ünzüle Uçak, dengesini kaybederek 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Talihsiz kadından uzun süre haber alamayan yakınları, Uçak'ı aramaya çıktı. Uçak'a ait seranın yakınlarında kendisini arayan yakınları, kuyuya baktıklarında Uçak'ın cansız bedenine rastladı.

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu Uçak'ın cansız bedenini kuyudan çıkarttı.

Ünzüle Uçak'ın yeğeni Avni Demirelli, olayın sorumlusu olarak Gazipaşa Belediyesi'ni gösterdi. Belediyenin yaklaşık 2 aydır bölgede çalışma yaptığını belirten Demirelli, "Belediye yaklaşık 2 aydır bu bölgede çalışma yapıyor. Aldığı hiçbir önlem yok. Halam dün saat 16.00 sıralarında evinden bahçesini sulamak üzere çıktı. Kendisinden bir daha haber alamayınca bu bölgeye gelerek arama yaptık. Kendisinin çantasını kuyunun yanında bulduk. Saat 18.30 sıralarında fener getirerek kuyuya baktığımızda halamın cansız bedenini bulduk. Burada hiçbir güvenlik önlemi almamışlar. Burada park var. Çocuklar da bu kuyuya düşebilirdi. Bu işin sorumlusu kimse cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Ünzüle Çalık'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması
Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması
Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması
Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması

Güvenlik Önlemleri, Gazipaşa, Antalya, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması - Son Dakika
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