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Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı

26.10.2021 11:47
Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 gümüş ve bronz sikke ile 2 obje ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 gümüş ve bronz sikke ile 2 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde, Yazıhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 gümüş ve bronz sikke, 2 tarihi eser niteliği taşıyan obje ile 19 su vanası, 16 cep telefonu, dedektör ve muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı
Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika
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