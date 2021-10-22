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MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN SANDALLARLA SADABAD TURU - Son Dakika

MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN SANDALLARLA SADABAD TURU

22.10.2021 12:49

Meme kanserinin erken teşhisi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Sadabad Mesiresi'nde etkinlik düzenlendi.

Meme kanserinin erken teşhisi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Sadabad Mesiresi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğin ardından kadınlar, pembe tül ve balonlarla süslenmiş sandallara binerek Sadabad'da geziye çıktı.

Kağıthane Belediyesi ve özel bir hastane meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için bir etkinliğe imza attı. Etkinlik öncesi 50 kadına meme kanseri taraması yapılırken ana slogan 'Farkındayım, Korkmuyorum' oldu. Etkinlikte, meme kanserinin erken dönem teşhisine ve erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekildi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in de katıldığı etkinlikte, program için gönüllü çalışmalar yürüten doktorlara teşekkür plaketi takdim edildi.

ÖNLEYİCİ HİZMETLERİ ÖNE TAŞIMAMIZ GEREKİYOR

Meme kanserinin farkındalığı için düzenlenen etkinliğin önemine değinen Mevlüt Öztekin, 'İnsanların bu hastalıklarla mücadele konusunda önleyici hizmetleri bir adım daha öne almamız lazım. İnsanların sağlığı, yaşaması aynı zamanda doğal olarak bu kanser tedavisiyle ilgili takip noktasında çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Doktor arkadaşlarımız önceden tespit olursa hayat kurtarma şansının daha yüksek olduğunu söylüyor. Bununla ilgili biz her zaman yerel yönetimler olarak toplumun sadece yaşamı, yaşam alanları, yeşil alanlar, park bahçeler, doğa, spora çok destek sağlıyoruz' dedi.

SAĞLIKLA İLGİLİ VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ

Her zaman sağlıkla ilgili konularda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Öztekin, 'Çevresel faktörler çok önemli duruma geliyor bu yüzden de biraz stresten uzak yaşamamız gerekiyor. Sporla biraz daha barışık yaşamamız lazım, beslenme düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde diyetisyen arkadaşlarımızla beraber de çalışmalar yapıp, sağlıkla ilgili gerekli eğitimleri vermemiz gerekiyor. Özellikle salgın hastalıkların olduğu dönemdeyiz. Bu salgın hastalıklarla beraber hayatımızda yeni terimler girmeye başlıyor. Bunlarla da barışık olmamız lazım hayatta kalma mücadelesinde sadece toplumla barışıklıkla beraber aynı zamanda sağlığımıza da dikkat etmemiz gerektiğini görüyoruz. Dengeyi doğru kurmalıyız' diye konuştu.

MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN SANDALLARLA SADABAD TURU
MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN SANDALLARLA SADABAD TURU
MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN SANDALLARLA SADABAD TURU
MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN SANDALLARLA SADABAD TURU
MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN SANDALLARLA SADABAD TURU

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Hastane, Slogan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN SANDALLARLA SADABAD TURU - Son Dakika


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