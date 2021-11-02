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Meram'da yapılan çalışmalarla masaya yatırılıyor - Son Dakika

Meram'da yapılan çalışmalarla masaya yatırılıyor

02.11.2021 12:19
Meram'da yapılan çalışmalarla masaya yatırılıyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2021 değerlendirmesi ve 2022'nin planlamaları için ekibiyle yaptığı toplantılara start verdi.

Bu çerçevede ilk olarak Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri'nin çalışmalarını masaya yatıran Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Yıl sonu gelmeden 2021 hizmet takvimimizin ve hedeflerimizin önüne geçtik. Ancak önümüzdeki iki aylık süreçte hem bu hedeflerin üstüne koyabileceklerimizi hem deönümüzdeki yıl planlarının temellerini atmak üzere toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yıl içinde yapılan çalışmalarının değerlendirildiği ve önümüzdeki sürecin de planlamasının yapıldığı toplantılar Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri ile başladı.

BAŞKAN KAVUŞ; "YIL SONU GELMEDEN PLANLARIMIZIN VE HEDEFLERİMİZİN ÖTESİNDE HİZMET ÜRETTİK"

Yapılan toplantılar hakkında yaptığı açıklamasında toplantıların yıl sonu gelmeden kendilerine bir değerlendirme fırsatı sunduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Yılı tamamlamamıza çok az bir zaman kaldı. Bu toplantılar sayesinde yıl başından önce kendimizi tartma fırsatı buluyoruz. Yıl başında belirlediğimiz hedeflerde ne durumdayız ölçmüş oluyoruz. Hızlandırmamız gereken noktalar varsa bunları kaçırmamak adına onları hızlandırıyor, kışa hazırlık planlamamızı yapıyor ve gelecek yılın planlamasının temellerini atıyoruz. Ancak, bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda gördük ki hedeflerimizin ve planlama takvimimizin çok önündeyiz. Yapacağız dediğimiz herşeyi yapmış üstüne bir o kadar daha çalışma eklemişiz. Tüm bunları gerçekleştirmemizde özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu toplantılarımız tüm birim müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla gerçekleştirecek ve her biriyle detaylı bir planlama ortaya koyacağız. Hemşehrilerimizin bizden çok fazla beklentisi var. Tüm bunları gerçekleştirebilmek adına Meram'a hizmette tek bir dakikamızı, tek bir saniyemizi dahi boşa harcayacak lüksümüz yok" şeklinde konuştu.

Meram'da yapılan çalışmalarla masaya yatırılıyor

Mustafa Kavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram'da yapılan çalışmalarla masaya yatırılıyor - Son Dakika


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