Mısırlı ünlü futbolcu Salah'ın balmumu heykeli İngiltere'deki Madame Tussauds Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Madame Tussauds balmumu müzesi, Liverpool'un yıldızı Mısırlı oyuncu Muhammed Salah'ın balmumu heykelini sergilemeye başladı.

Müzenin resmi twitter hesabında yapılan paylaşımda, ünlü futbolcunun kendi balmumu heykeliyle çekildiği fotoğraf "Mısır Kralı geldi" notuyla servis edildi.

Müzeyi ziyareti ve heykeli ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaşan Salah, "Beyaz elbiseli şahsın, ne yediğine dikkat etmesi gerekmiyor." ifadelerini kullandı.

Salah'ın balmumu heykeli, müzede sergilenen ilk Arap oyuncu heykeli oldu.

Müze, Ocak 2020'de Mısırlı oyuncu Salah'ın balmumu heykelinin yapılacağını duyurmuştu.

Muhammed Salah kimdir?

Muhammed Salah 15 Haziran 1992 yılında Mısır'ın Garbiyye kentinin Besyun ilçesine bağlı Necric köyünde doğdu. Mısırlı yıldız oyuncu Salah, 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu.

2018 yılında İngiltere'de en iyi oyuncu ödülüne sahip oldu. 2017 yılında ise Afrika Şampiyonluk Kupası'nda yine en iyi oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.