Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin şehit olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın sosyal medya hesabından şehit Özköse için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ekim'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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