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Son dakika haberleri | Norveç'teki oklu saldırının bilançosu netleşti: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Norveç'teki oklu saldırının bilançosu netleşti: 5 ölü, 2 yaralı

14.10.2021 08:42
Son dakika haberleri | Norveç'teki oklu saldırının bilançosu netleşti: 5 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Norveç'in Kongsberg kasabasında bir kişinin dün gerçekleştirdiği oklu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve biri polis olmak üzere 2 kişinin de yaralandığı açıklanırken, saldırganın Danimarkalı 37 yaşındaki bir şahıs olduğu ortaya çıktı.

Norveç'in Kongsberg kasabasında bir kişinin dün gerçekleştirdiği oklu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve biri polis olmak üzere 2 kişinin de yaralandığı açıklanırken, saldırganın Danimarkalı 37 yaşındaki bir şahıs olduğu ortaya çıktı.

Norveç'te dün yaşanan oklu saldırıda bilanço netleşti. Ülkenin güneybatısında bulunan Kongsberg kasabasında dün bir kişinin okla insanlara saldırması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti. Polis daha sonra yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısında herhangi bir değişiklik belirtmeyen polis, biri olay sırasında görevde olmayan polis memuru olmak üzere 2 yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini belirtti. Polis kurbanlarla ilgili ayrıntıları paylaşmazken, ok ve yay taşıyan saldırganın kimliği de ortaya çıktı. Saldırganın ismini açıklamayan polis, sosyal medyada olayla bağlantısız kişilerin hedef gösterilmesi nedeniyle bazı detayları paylaştı. Polis, saldırganın Norveç'te yaşayan Danimarkalı 37 yaşındaki bir erkek olduğunu belirtti. Gözaltındaki saldırganın tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğünü aktaran polis, başka şüpheli aramadıklarını söyledi. Polis ayrıca, tek başına hareket ettiği düşünülen saldırganın bir bakkal da dahil olmak üzere şehrin farklı noktalarına saldırdığını belirterek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti. Polis, saldırının bir terör saldırısı olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu yinelerken, saldırganın avukatı Fredrik Neumann müvekkilinin sorgu sırasında saldırının detaylarını paylaşarak polisle işbirliği yaptığını aktardı.

Saldırıya ilişkin detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Polislere silah taşıma talimatı verildi

Norveç'in başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg'te meydana gelen saldırıya müdahale için çevre bölgelerden ek kuvvet gönderilmişti. Kasabanın bazı bölgeleri güvenlik kordonu altına alınmıştı. Saldırıların ardından hükümet önlem olarak ülke genelinde polis memurlarına bir sonraki duyuruya kadar silah taşıma talimatı vermişti.

Saldırıların ardından Norveç Başbakanı Erna Solberg basın toplantısı düzenlemiş, Norveç'teki ok ve yay kullanılarak yapılan saldırının "şok edici" olduğunu söylemişti. Saldırının bir terör eylemi olup olmadığının bilinmediğini belirten Solberg, saldırının nedenini belirlemek için "henüz çok erken" olduğunu ifade etmişti. - OSLO

Son dakika haberleri | Norveç'teki oklu saldırının bilançosu netleşti: 5 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | Norveç'teki oklu saldırının bilançosu netleşti: 5 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | Norveç'teki oklu saldırının bilançosu netleşti: 5 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | Norveç'teki oklu saldırının bilançosu netleşti: 5 ölü, 2 yaralı

Norveç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Norveç'teki oklu saldırının bilançosu netleşti: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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