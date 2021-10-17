Ordu'da araç içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı güçlükle kurtarıldı.

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