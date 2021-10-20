Osmaniye Belediye Başkanı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara toplantıda yaptığı konuşmasında; "Osmaniyemize doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar birlikte her canlıya ve her meseleye çözüm bulmak üzere kurulmuş bir yapının temsilcileri olan değerli yol arkadaşlarım, nice muhtarlar gününde buluşmak temennisiyle gününüzü kutluyorum. Osmaniye Belediye meclisinde bütün siyasi partilerin grup başkan vekilleri meclis üyeleri grupları ve partileri adına siz değerleri muhtarlarımızın gününü kutlamak üzere buraya teşrif ettiler. Bu toplantıdaki görüntü Osmaniye'ye hizmette birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir. 19 Ekim Muhtarlar Gününüzün kutlu olmasını diliyor, görevlerinizde hizmetlerinizde başarılar diliyorum. Bu toplantıya katılmakla vermiş olduğunuz kalbi destekten dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Osmaniye Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Özener; "19 Ekim Muhtarlar Günü'nde her zaman olduğu gibi yine bizleri yalnız bırakmadı ve bizlerin yanında. Bizler için önemli bu günümüzde yalnız bırakmadığı için Sayın Başkanımız Kadir Kara beyefendiye teşekkür ediyoruz." Dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş; "devletimizin halkımız arasında en sıcak noktası olan siz değerli muhtarlarımızın gününü kutluyorum."dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Yavuz Korkmaz; "Şahsım ve grubum adına muhtarlar gününüzü kutluyorum. Bizleri değerli muhtarlarımızla bir araya getirdiği için sayın belediye başkanıma teşekkür ediyorum." Dedi.

İyi Parti Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Aykut Kaplancı ise konuşmasında; "Osmaniyemizde görev yapan tüm muhtarlarımızın muhabbet ve uyum içerisinde olması bizler için gurur verici. Muhtarlık görevinin kutsal bir meslek olduğuna inanıyorum. Tüm çalışmalarınızda kolaylıklar dileyerek muhtarlar gününüzü kutluyor saygı ile selamlıyorum." İfadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi tarafından öğretmen evinde gerçekleştirilen muhtarlar günü programında Başkan Kadir Kara, günün önemine binaen mahalle muhtarlarına hediye takdim etti.