Osmaniye'de Türk Kızılaydan öğrencilere kırtasiye desteği - Son Dakika

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanlığınca öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Şube Başkanı Zafer Biçer, gazetecilere, köy okullarındaki öğrencilere destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Belirlenen 50 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti dağıttıklarını dile getiren Biçer, "Çocukların yüzlerindeki mutluluk ve sevinç bizleri de mutlu etti." dedi.

Hediyelerini alan öğrenciler Türk Kızılaya teşekkür etti.