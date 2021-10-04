Üye Girişi
Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi - Son Dakika

Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi

04.10.2021 14:41
Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi, System.String[]

Yargıtay, otobüsten indiği sırada otomobilin çarpması sonucu Barış Ördek'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada yerel mahkemenin otobüs ve otomobil şoförü hakkında verdiği cezayı fazla buldu.

Yargıtay, otobüsten indiği sırada otomobilin çarpması sonucu Barış Ördek'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada yerel mahkemenin otobüs ve otomobil şoförü hakkında verdiği cezayı fazla buldu. Kararı bozan Yargıtay, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Barış Ördek'in ailesi, bozma kararına "Aile olarak biz perişan durumdayız. Adalet yok mu, kanun yok mu?" diyerek tepki gösterdi.

İşten eve dönen 36 yaşındaki Barış Ördek'e 28 Temmuz 2015 tarihinde Şile yolu üzerinde otobüsten indiği sırada Tayfun Durmuş (31) otomobiliyle çarpmış, çarpmanın etkisiyle 25-30 metre sürüklenen Ördek, hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel halk otobüsü şoförü sanık Servet Demirci ve otomobil sürücüsü Tayfun Durmuş hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ASLİ KUSURLU, ÖLEN KUSURSUZ"

Hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporuna göre, otomobil sürücüsü Tayfun Durmuş'un geçme yasağı olan yerden geçerek seyir emniyetini ihlal ettiği ve hızını trafik güvenliğine göre ayarlamadığı belirtilerek asli kusurlu olduğu kaydedildi. Otobüs şoförü Servet Demirci'nin indirme bindirme kurallarına uymayarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Barış Ördek'in ise kusursuz olduğu vurgulandı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi, 2017 yılında davayı karara bağladı. Mahkeme, sanık Tayfun Durmuş'u "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak Durmuş'un ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti. Otobüs şoförü Servet Demirci hakkında ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

AİLE 'CEZA AZ' DEDİ, YARGITAY CEZAYI ÇOK BULDU

Kazada hayatını kaybeden Barış Ördek'in ailesi cezayı az bularak mahkemenin kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kazanın gerçekleştiği yan yolda sadece belediye otobüslerine ait olduğuna dair bir işaret veya levha bulunmadığını, sadece anayolu ayıran kaldırım üzerinde bulunan tabelanın yönlendirme tabelası olduğunu gerekçe göstererek yerel mahkemenin fazla ceza verdiğine belirtti. Kararı esastan bozan Yargıtay, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü. Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Barış Ördek'in ailesi ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Barış Ördek'in ağabeyi Aziz Çayan, "Yargıtay sanığı korumuştur, Ördek ailesini mağdur etmiştir. Biz kendi adaletimizi mi sağlayalım, katil niye mahkemeye katılmıyor" diyerek sanığın tutuklanmasını talep etti. Maktulün babası Hüseyin Ördek ise "Acım çoktur, oğlumdan sonra eşim de ölmüştür" diyerek sanıktan şikayetçi olduğu söyledi. Aile avukatı Yunus Usahabipoğlu ise Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediklerini söyleyerek, "Olayın olduğu yer yan yol değildir, otobüs durağıdır. Mahkemenin önceki kararı doğrudur, karara direnilmesini talep ediyoruz. Biz sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorduk, bunun için temyiz talebinde bulunduk. Sanığın tutuksuz yargılanması kamu vicdanını yaralamaktadır, tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan maktul Barış Ördek'in babası Hüseyin Ördek, "Altı sene oldu, vuran adamları tutuklamadılar. Benim acım çoktur, üzüntüm çoktur. Çok üzülüyorum. Bir an evvel bu dava bitsin, ben çok dertliyim. 83 yaşındayım, keşke ben ondan önce ölseydim bu vaziyeti görmeseydim o kadar ki üzüntü içerisindeyim. Çok dertliyim, onun bir an evvel tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.

"AİLE OLARAK BİZ PERİŞAN DURUMDAYIZ"

Barış Ördek'in ağabeyi Aziz Çayan, "Katilin tutuklanmasını ve tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" dedi. Abla Keziban Pekşen, "Benim kardeşim 6 senedir toprak altında. Benim yaşlı annem bastonuyla bu mahkemelere geliyordu. Onun kalp yetmezliğinden, derdinden kalbi durdu. Annem de vefat etti. Biz iki acı yaşadık, aile olarak biz perişan durumdayız. Adalet yok mu, kanun yok mu" şeklinde konuştu. Ördek ailesinin avukatı Hüseyin Ördek ise sanığın 1 gün bile gözaltına alınmadığını ve tutuklanmadığını belirterek, "Bizim temel cezanın alt sınırdan değil, üst sınırdan verilmesi yönünde bir temyiz talebimiz söz konusuydu ama tabiri caizse pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olduk. Biz karara katılmadığımızı sayın mahkemeye beyan ettik. Müvekkillerin ciğerleri yanıyor. Geciken adaletin adalet değildir" dedi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi
Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi
Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi
Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi
Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi
Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi

Otomobil, Yargıtay, Adalet, Şile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelmişti! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimse kalmadı 14:45 Sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelmişti! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimse kalmadı Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının 14:35 Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor Böyle şans görülmedi! Eşiyle birlikte parka dolaşmaya giden kadın, 4.38 karatlık elmas buldu 14:33 Böyle şans görülmedi! Eşiyle birlikte parka dolaşmaya giden kadın, 4.38 karatlık elmas buldu
İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü 14:24 İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il 14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor 13:57 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor
Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı 13:38 Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var 12:18 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var

Son Dakika Haberleri
14:34 Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı
14:28 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor
14:24 İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü
14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu
14:05 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek
13:57 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu
13:56 Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp "Ölümümden kendim sorumluyum" notu yazdırmış
13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı
13:30 Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın elini öptüğü anları anlattı
İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti         
14:49
Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti         
14:38
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Çay tarlasında heyelan paniği! Bir kişinin son anda kaçmayı başardığı o anlar kamerada Çay tarlasında heyelan paniği! Bir kişinin son anda kaçmayı başardığı o anlar kamerada         
14:13
Ali Koç'un Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu         
14:06
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor         
13:38
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Xantaresinde yönetiminde olduğu eternel fire, Valorant takımını duyurdu Xantaresinde yönetiminde olduğu eternel fire, Valorant takımını duyurdu         
12:13
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 14:56:10. #1.13#
SON DAKİKA: Otobüs durağında cinayet gibi kaza: Aile Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement