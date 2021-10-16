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Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bursa'da oy kullanılıyor - Son Dakika

Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bursa'da oy kullanılıyor

16.10.2021 12:00
Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bursa'da oy kullanılıyor

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bursa'da kurulan sandıkta oy kullanılmaya başlandı.

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bursa'da kurulan sandıkta oy kullanılmaya başlandı.

Özbekistan Bursa Fahri Konsolosluğunda, 24 Ekim'deÖzbekistan Ankara Büyükelçiliği ve Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğunda kurulacak sandıklara gidemeyecekler için başlatılan erken oy kullanma süreci, uygulanıyor.

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodjaev, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerinde 5 partinin cumhurbaşkanı adayını belirlediğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Ekoloji Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, Milli Şahlanış Demokrat Partisi ve Adalet Sosyal Demokrat Partisinin rol aldığını belirten Agzamhodjaev, şunları kaydetti:

"Özbekistan'da yeni dönem. Seçim kanunlarında da değişiklikler var. Vatandaşlarımız için çok kolaylıklar yapıldı. Daha önce sadece konsolosluk kayıtlarında olan vatandaşlar, büyükelçilik ve konsoloslukta seçime katılabilirdi, sadece seçim gününde. Şu anda vatandaşlara kolaylık olması için 24 Ekim'den 10 gün önce erken seçimler yapıyoruz. Seçim günü başkonsolosluk veya büyükelçiliğe gelemeyen, gelmek için imkanı olmayan vatandaşlarımız, bugün Bursa Fahri Konsolosluk binasında oy kullanma imkanından yaralanacak. Türkiye'ye seçim sürecimize verdikleri destek için teşekkür ederiz."

Agzamhodjaev, 14 Ekim'de Antalya'da sandık kurulduğunu, bugün Bursa'nın yanısıra Karabük ve Konya'da da oy kullanma işlemi yapıldığını, 17 Ekim'de İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir hafta sonra da Kadıköy ilçesinde Özbek vatandaşların oy kullanabileceğini sözlerine ekledi.

Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bursa'da oy kullanılıyor
Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bursa'da oy kullanılıyor
Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bursa'da oy kullanılıyor

Özbekistan, 24 Ekim, Bursa, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bursa'da oy kullanılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bursa'da oy kullanılıyor - Son Dakika
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