Özel Eğitim Çocuk dergisinin "Sonbahar 2021" sayısı yayımlandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Özel Eğitim Çocuk dergisinin "Sonbahar 2021" sayısı yayımlandı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Su Dosyası"nın yer aldığı sonbahar sayısına "ozelegitimcocuk.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabildiği belirtildi.
Söyleşi, masal, öykü, şiir, etkinlik ve bulmacaların yer aldığı dergi, seslendirme, sesli betimleme ve Türk işaret dili desteğiyle sunuluyor.
Kaynak: AA
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