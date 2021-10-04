Paris Haute Couture Moda Haftası görücüye çıktı - Son Dakika

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Ünlü modacının İlkbahar-Yaz 2022 tasarımlarını tanıtan mankenler üzerinde kıymetli taşlarla hazırlanan gece kıyafetleri ile kadın mankenlerin yanı sıra erkek mankenlerin de kıymetli taşlarla süslenen farklı ve canlı renklerdeki takım elbiseleri dikkat çekti.

Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında ünlü moda evlerinin 2022 İlkbahar/Yaz modelleri tanıtıldı. Fransa 'nın başkenti Paris'te düzenlenen defileler büyük ilgi gördü. Paris Haute Couture Moda Haftası'nın öne çıkan isimleri arasında Dubaili ünlü tasarımcı Michael Cinco 'nun Amerikan Katedrali'nde düzenlediği defile, Parisli modaseverler tarafından beğeni ile karşılandı.

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