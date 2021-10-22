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Paşabahçe Mağazaları ikinci deneyim mağazasını İzmir'de açtı - Son Dakika

Paşabahçe Mağazaları ikinci deneyim mağazasını İzmir'de açtı

22.10.2021 17:12
Paşabahçe Mağazaları ikinci deneyim mağazasını İzmir'de açtı

Paşabahçe Mağazaları, deneyim mağazası konseptini İstanbul'un ardından İzmir'de de hizmete açtı.

Paşabahçe Mağazaları, deneyim mağazası konseptini İstanbul'un ardından İzmir'de de hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paşabahçe Mağazaları, ilgi çekici yaşam alanları ve şık tasarımıyla alışveriş keyfine keyif katan ikinci deneyim mağazasını İstanbul'dan sonra, İstinyePark İzmir'de müşterileriyle buluşturdu. Paşabahçe Mağazaları'nın bu yeni deneyim mağazası, sürükleyici tasarımı, ilham veren trend alanları ve özgün tasarımlı koleksiyon ürünleri ile öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel, teknolojiyle şekillenen bir dünyada, Paşabahçe Mağazaları'nın müşterilerine farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmak için yeni konseptler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yaklaşık 1.5 yıl önce tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle son yüzyılın en olağanüstü günlerini yaşadıklarının altını çizen Tokel, "Hepimiz bu süreci çoğunlukla evde kalarak geçirdik. Şimdi ise normalleşme süreci ile birlikte değişen yaşam koşullarına adapte olmaya, yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Tüm dünyada pandeminin verdiği endişe ortamı hakim iken ve pek çok mağaza kapanırken, biz hedeflerimizin takipçisi olduk. Müşterilerimizin mağazalarımızda hijyen ve sosyal mesafe ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebileceğimiz, daha izole bir ortamda alışveriş yapmalarına imkan sunacak, aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak yeni konseptler üzerinde çalıştık. Müşterilerimizin alışveriş serüvenini farklı deneyimlerle geliştirecek, daha keyifli konseptler üzerine düşünmeye başladık. Ardından da 2 önemli mağaza yatırımını bu yıl içerisinde hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Paşabahçe Mağazaları'nın ilk deneyim mağazasını şubat ayında İstanbul Erenköy'de açtığını hatırlatan Tokel, "Müşterilerimizden gelen olumlu tepkiler bizi cesaretlendirdi ve şimdi de İstinyePark İzmir'de ikinci deneyim mağazamızı müşterilerimizle buluşturduk. Böylece İzmir'deki toplam mağaza sayımız 5'e ulaştı. Mağazamızda müşterilerimizin ürünleri deneyimlerken aynı zamanda hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak yaşam alanları da oluşturduk. Paşabahçe Mağazaları deneyim mağazası konseptini farklı mağaza yatırımlarıyla da planlı ve kontrollü bir şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kurumsal müşterilere özel hizmetler

Açıklamada mağaza ile ilgili yer alan detaylara göre, 700 metrekarelik alana kurulu İstinyePark İzmir mağazasında, Butik, Cam, Cam Dışı ve Yaşam ürünlerinden oluşan 6 bine yakın ürün yer alıyor. Ege Bölgesi'nin alışveriş, yeme içme ve eğlence merkezinin adresi olacak İstinyePark İzmir'in eksi 1'inci katında yer alan yepyeni deneyim mağazası Paşabahçe Mağazaları'nın İzmir'deki ilk deneyim mağazası olacak.

İstinyePark İzmir mağazasında kurumsal müşteriler için de bir çok farklı deneyim sunulacak. B2B dijital ekran sayesinde, kurumsal müşteriler kendi işletmelerinin tüm ihtiyaçlarını seçecekleri adrese teslim olacak online sipariş edebilecek ve isterlerse seçtikleri ürünler özelinde kurumsal satışlar ekibinden fiyat teklifi talebinde de bulunabilecek. Kurumsal müşteriler ayırıca, alışveriş süreci tamamlanana kadar CaBaRe (Cafe, Bar, Restoran) ürün grubu alanında ağırlanarak daha keyifli bir alışveriş deneyimi yaşama fırsatı da bulacak.

İzmir'deki ilk deneyim mağazası ile ziyaretçilerine "Hayat En Güzel Hediye" dedirtecek olan Paşabahçe Mağazaları, haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında müşterilerini yeniliklere açılan keyifli bir alışveriş ortamına davet ediyor.

Paşabahçe Mağazaları, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paşabahçe Mağazaları ikinci deneyim mağazasını İzmir'de açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paşabahçe Mağazaları ikinci deneyim mağazasını İzmir'de açtı - Son Dakika
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