İSTANBUL-PENDİK SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika

Pendik Sahil yolunda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 20.45 sıralarında Pendik Sahil yolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PL 0074 plakalı otomobil, aynı istikamette park halindeki 77 AAD 731 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobil içerisinde bulunan Onur Yıldız, Başar Ünal ve adı henüz öğrenilemeyen iki kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle sahil yolu Tuzla istikametinde uzun bir süre trafiğe kapandı. Diğer istikamette ise kazayı seyretmeye çalışan meraklı sürücüler yoğunluk oluşturdu. Kazazedelerin yakınları olay yerinde polis ekiplerine ve çevredekilere zorluk çıkartmaya çalıştı. Polis ekipleri başka bir kazanın oluşmasını önlemek için yola dubalar koyarak çevre güvenliği aldı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla araçlar kaldırılırken trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.