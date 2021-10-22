PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü Edirne'de kutlandı - Son Dakika

Edirne'de, PTT'nin 181. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında PTT Edirne Şubesine gelen 181. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi.

PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü, Edirne'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'ndaki çelenk töreninin ardından Saraçlar Caddesi'ndeki şubeye gelen 181. müşteri Merve Öztürk'e PTT Edirne Başmüdürü Bülent Uğurtepe tarafından "Milli mücadelenin 100. yılı" için hazırlanan pul koleksiyonu hediye edildi.

Uğurtepe, PTT'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gişeden sıra numarası alan 181. şanslı müşteriye güzel bir hediye verdiklerini belirti.

Öztürk de PTT'nin çalışmalarından memnun olduğunu belirterek Uğurtepe'ye teşekkür etti.