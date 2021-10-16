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Sakarya ormanlarında 'mantar avı' - Son Dakika

Sakarya ormanlarında 'mantar avı'

16.10.2021 20:37

Sakarya ormanlarında 'mantar avı' Akademisyen ve doğaseverler 'mantar avı' etkinliğinde buluştu Akademisyenler tarafından zehirli, yenilebilir ve tıbbı mantarlar konusunda bilgiler verildi Birçok ilden akademisyen ve doğasever, 'mantar avı' etkinliği kapsamında Sakarya'ya geldi.

Sakarya ormanlarında 'mantar avı'

Akademisyen ve doğaseverler 'mantar avı' etkinliğinde buluştu

Akademisyenler tarafından zehirli, yenilebilir ve tıbbı mantarlar konusunda bilgiler verildi

SAKARYA - Birçok ilden akademisyen ve doğasever, 'mantar avı' etkinliği kapsamında Sakarya'ya geldi. Akademisyenler tarafından zehirli, yenilebilir ve tıbbı mantarlar konusunda bilgiler verilirken, 100'ün üzerinde mantar çeşidi gözlemlendi. Konuyla ilgili konuşan Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Halkımızın mantarları iyi tanıması ve bilgi sahibi olması gerekiyor. Aksi takdirde üzücü olaylarla karşılaşmak mümkün" dedi.

Ankara, İstanbul, Düzce ve Muğla'dan birçok akademisyen ile doğasever, zehirli, yenilebilir ve tıbbı mantarlar konusunda farkındalık çalışması için Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir araya geldi. Hem doğa yürüyüşü, hem de zehirlenmelere karşı bilinçlendirme yapan uzmanlar, Esenköy ormanlarında mantar avına çıktı. Yaklaşık 50 kişinin yer aldığı etkinlikte, 100'ün üzerinde mantar çeşidi gözlemlenirken, uzmanlar tarafından zehirli ve zehirsiz olan mantarlar hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı.

"Mantar avcıları ormanlara akın ediyorlar"

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Doğada mantarları tanımaya yönelik bir gezi gerçekleştirdik. İklim, nem çok iyi ve ormanda mantar çeşitliliği çok güzel. Tabi bu mevsimde de mantar avcıları ormanlara akın ediyorlar. Bu etkinlik kapsamında mantarları halka biraz tanıtmak istedik. Ülkemizin mantar çeşitliliği çok fazladır sadece bugün yaklaşık olarak 100'ün üzerinde farklı tür mantar gördük. Bizim Anadolu'ya özgü endemik mantar türlerimiz bile var. Tabi bu kadar fazla çeşitlilik olunca aralarında zehirli mantarlar, yenen ve yenmeyen mantarlarda oluyor. Halkımızın mantarları iyi tanıması ve bilgi sahibi olması gerekiyor. Aksi takdirde üzücü olaylarla karşılaşmak mümkün. Bugün zehirli mantarlarla zehirsiz mantarların bir arada olduğunu gördük. Katılımcılara mantarları tanıtmaya çalıştık, yenilen mantarlarla özellikle Kanlıca Mantarı olarak bilinen lactarius mantarının birkaç türüyle karşılaştık bunun yenilenleri ve yenilmeyenleri de vardı. Yenilen ve yenilmeyen mantarları nasıl ayırt edileceğine dair tecrübe sahibi olmalarını sağladık katılımcıların. Bunun dışında ölümcül ve tehlikeli olan mantarlarında yavaş yavaş çıkmaya başladığını gördük" dedi.

"Yanlış bilgileri tecrübe ederek gösterdik"

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gezide bazı bilgilerin yanlış olduğunu da tecrübe ederek gösterdik. Zehirli mantarların kurtlu olmayacağına dair bir söylenti vardır. Bu doğru değildir ve kurtlu mantar gösterdik. Zehirsizlerin kurtlanacağını söyleyenler var bunlarda geçerli değil. Aslında türü çok iyi tanımak lazım tür tanınınca o tür zehirlidir veya değildir ve bu kesin bilgidir. Bazı genellemeleri kullanmak ise çok zordur"

"Akademisyenlerle birlikte doğadaki mantarları tanıdık"

GETAT öğretim görevlisi Selime Semra Erol ise "Değişik gruplardan insanlarla yürüdük ve mantar avladık. Zehirli mantarlar, yenilir mantarlar, tıbbi mantarları hep beraber topladık ve buradan sonra topladığımız mantarları da yemeye gideceğiz. Bu yürüyüşün amacı mantarlarla ilgili farkındalık oluşturmak. Mantarları geniş alanlara tanıtmak içinde bu yürüyüşü düzenledik. Etkinliğimize Muğla Üniversitesi'nden, Ankara Üniversitesi'nden, Düzce Üniversitesi'nden çok değerli hocalarımız katıldı. Akademisyenlerle birlikte doğadaki mantarları tanıdık ve en önemli yönü buydu" şeklinde konuştu.

Sakarya ormanlarında 'mantar avı'
Sakarya ormanlarında 'mantar avı'
Sakarya ormanlarında 'mantar avı'
Sakarya ormanlarında 'mantar avı'

Düzce Üniversitesi, Sakarya, Mantar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya ormanlarında 'mantar avı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya ormanlarında 'mantar avı' - Son Dakika
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