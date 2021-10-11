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Salih Gözcü: Yasakların ardından en çabuk toparlanan sektör turizm oldu - Son Dakika

Salih Gözcü: Yasakların ardından en çabuk toparlanan sektör turizm oldu

11.10.2021 13:29
Salih Gözcü: Yasakların ardından en çabuk toparlanan sektör turizm oldu

Pandemi döneminde pek çok sektörden daha fazla etkilenen Turizm sektörü nihayet 2021 yaz turizminde bir nebze olsun toparlanma yaşamayı başardı. Türkiye Oteller Birliği TÜROB tarafından paylaşılan verilen ışığında değerlendirmelerde bulunan Salih Gözcü, "Pandeminin en fazla etkilediği sektör Turizm olmasına rağmen pandemi yasaklarının sona ermesiyle en çabuk toparlanan sektör de Turizm oldu." dedi.

Pandemi sırasında insanların evlere kapanarak sosyalleşmeye hasret kaldığını söyleyen deneyimli turizmci Salih Gözcü, "İnsanlar alternatif sosyalleşme yollarına başvurdular ama bu da yeterli gelmedi. Tatiller insanlar için sadece dinlenme değil aynı zamanda sosyalleşme ve eğlenme dönemleriydi. Pandemi yasaklarında eve kapanan insanlar dinlenme fırsatı bulsa de eğlenme ce sosyalleşme imkânından yoksun kaldılar. Pandemi yasakları kalkınca da hemen tatil fırsatlarını değerlendirdiler. Bu da turizmin toparlanmasına katkı sağladı." dedi.

Ünlü turizmci Salih Gözcü, 2016 yılında Dubai merkezli olarak kurduğu BTB Tours ile pandemi yasaklarını fırsata çevirmeyi bildi. Lüks turizmin Türkiye ayağında yer alan acentelerle birlikte B2B şeklinde çalıştıklarını söyleyen Gözcü, "En kaliteli hizmeti en iyi fiyat ile sunma mottosu ile yola çıktık. Direk otellerden aldığımız odaları Türkiye'deki acentelere kiralayarak, Türk Hava Yolları'ndan aldığımız koltukları uçak dâhil turlarda satarak oldukça güzel karlar elde edebildik. BTB Tours olarak lüksün en lüksünü yaşattığımız konuklarımıza sunmuş olduğumuz VIP hizmet kalitesi sayesinde en fazla tercih edilen biz olduk." diyerek başarının nasıl geldiğini de açıkladı.

Salih Gözcü: Yasakların ardından en çabuk toparlanan sektör turizm oldu

Türkiye, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Salih Gözcü: Yasakların ardından en çabuk toparlanan sektör turizm oldu - Son Dakika


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