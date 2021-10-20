Samsun'da gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve kol saatlerine el kondu - Son Dakika

Samsun'da gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve kol saatlerine el kondu

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde gümrük kaçağı 436 güneş gözlüğü ve 124 kol saati ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde gümrük kaçağı 436 güneş gözlüğü ve 124 kol saati ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenledi. Cemal Yeşilyurt Caddesi'nde bir depoda yapılan aramada bulunan gümrük kaçağı 436 güneş gözlüğü ve 124 kol saatine el kondu. Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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