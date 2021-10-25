Samsun'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Sağlam müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan sürücü Sağlam, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun 'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

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