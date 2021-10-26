Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 36 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

Kumar oynattıkları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki 36 kişiye idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 bilgisayar, 27 hard disk, 1 güvenlik kamerası kayıt cihazı, 13 cep telefonu, 4 kumar makinesi ile 24 bin 400 lira, 200 avro ve 400 dolar ele geçirildi.