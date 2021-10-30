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Sarıkamış'taki satış yerleri ve tamircilerde "kış lastiği" yoğunluğu - Son Dakika

Sarıkamış'taki satış yerleri ve tamircilerde "kış lastiği" yoğunluğu

30.10.2021 11:26
Sarıkamış'taki satış yerleri ve tamircilerde

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından sürücüler araçlarına kış lastiği taktırmak için satış yerleri ve tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından sürücüler araçlarına kış lastiği taktırmak için satış yerleri ve tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Lastik tamircisi Hakan Ögel, kar yağışı sonrası yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Araçlara kışlık lastik takmak için yoğun mesai yaptıklarını ifade eden Ögel, "Kar yağdı ekmek teknesi açıldı." dedi.

Sürücü Ercan Toksoy ise bu yıl kar yağışının erken başladığını belirterek, "Karın yağmasını beklemiyorduk aniden kar yağdı. Biz de yazlık lastikleri çıkarıp kışlık lastikleri takıyoruz." ifadelerini kullandı.

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'taki satış yerleri ve tamircilerde 'kış lastiği' yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıkamış'taki satış yerleri ve tamircilerde "kış lastiği" yoğunluğu - Son Dakika
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