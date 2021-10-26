Servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki çocuk yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Fener Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berna K. idaresindeki 35 GD 854 plakalı Nissan marka otomobil ile Yasin İ. yönetimindeki 41 P 4388 plakalı Peugeot marka servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (6) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan küçük çocuk, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ