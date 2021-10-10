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Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu yapılacak - Son Dakika

Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu yapılacak

10.10.2021 13:30
Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu yapılacak

Seydişehir Belediyesi tarafından, Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan tutuklu ve hükümlülerin ailelerinin görüş günlerinde açık alanda kalmalarını önlemek amacıyla bekleme salonu yapılacak.

Seydişehir Belediyesi tarafından, Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan tutuklu ve hükümlülerin ailelerinin görüş günlerinde açık alanda kalmalarını önlemek amacıyla bekleme salonu yapılacak.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Halil Güneş, Bahçelievler Mahallesindeki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önündeki boş araziye inşa edilecek olan bekleme salonu için protokol imzaladı.

Başkan Tutal, "Yakınları cezaevinde olan vatandaşlarımız görüş için kapalı cezaevine geldiği zamanlarda, zorlu hava koşulları altında yakınlarıyla görüşmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar. Bu konuda cezaevi yetkililer ile yaptığımız görüşmede bizden talepleri oldu. Biz de kendilerine bu konuda yardımcı olabilmek için Belediye Meclis Kararı ile cezaevinin önüne bulunan alana 200 metrekarelik inşaat alanına sahip içerisinde kafeterya, bay ve bayan mescit, bay, bayan tuvalet ve bebek bakım odası bulunan bir bekleme salonu yapmak için gereken resmi çalışmayı başlattık. Çok kısa zamanda bekleme salonunu mahkum yakınlarının hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Seydişehir Belediyesi, Bahçelievler, Mehmet Tutal, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu yapılacak - Son Dakika
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