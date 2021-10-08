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Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı - Son Dakika

Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı

08.10.2021 18:51
Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Seydişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen program Milli İrade Meydanından kortej yürüyüşüyle başladı.

İlçe merkezindeki sentetik çim sahada sportif gösterilerle devam eden programda konuşan Seydişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Soner Balcı, hafta boyunca etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Etkinliklerle vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesinin amaçlandığını belirten Balcı, haftanın tüm vatandaşlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Törene, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri katıldı.

Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı
Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı
Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı
Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı
Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı

Seydişehir, Hisarcık, Tören, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı - Son Dakika


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