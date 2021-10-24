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Sierra Leone parlamentosu ve kabinesinde kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak - Son Dakika

Sierra Leone parlamentosu ve kabinesinde kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak

24.10.2021 17:02
Sierra Leone parlamentosu ve kabinesinde kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'da hükümet, parlamento ve kabinede kadınlara yüzde 30 kota ayrılmasını öngören yasa tasarısını meclise sundu.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'da hükümet, parlamento ve kabinede kadınlara yüzde 30 kota ayrılmasını öngören yasa tasarısını meclise sundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümet, kadınların siyasette daha çok temsil edilmelerini hedefleyen "Cinsiyet Güçlendirme" başlıklı bir tasarıyı parlamentoya getirdi.

Sierra Leone Cinsiyet Bakanı Manty Tarawalli, sözde toplumsal cinsiyeti güçlendirme yasa tasarısını milletvekillerine sunarken, yasanın "kadınlar için dinamikleri değiştireceğini ve fırsatları artıracağını" savundu.

Tarawalli, tasarının geçmesi durumunda 146 sandalyeli parlamentoda ve kabinede kadınlara yüzde 30 kota ayrılacağını kaydetti.

Devlet Başkanı Julius Maada Bio tarafından onaylanan tasarı mecliste de onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Reform sürecindeki Sierra Leone, 8 Ekim'de idam cezası kaldırmıştı.

Eski İngiliz kolonisi, 7,5 milyon nüfusa sahip Sierra Leone, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Ülke, 1991-2002 yıllarında 120 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaşla, ardından 2014'ten 2016'ya kadar devam eden ebola salgınıyla sarsılmıştı.

Togo Cumhuriyeti, Sierra Leone, Parlamento, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sierra Leone parlamentosu ve kabinesinde kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sierra Leone parlamentosu ve kabinesinde kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak - Son Dakika
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